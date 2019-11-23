Traffico Roma del 23-11-2019 ore 17:30
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SULLA VIA SALARIA IL TRAFFICO INTENSO E I LAVORI STANNO PROVOCANDO
RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E A TANGENZIALE
EST NELLE DUE DIREZIONI
E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER
LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA
VERSO LA TRIONFALE
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA
VIA DEL CANALE DELLA LINGUA
IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO FINO ALLE 20
POSSIBILI DIFFICOLTÀ’ DI CIRCOLAZIONE TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA
DI PORTA SAN GIOVANNI ; CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI
PARTECIPANTI, E LIMITAZIONI PER LE LINEE BUS.AL MOMENTO LA LINEA 3 DEL
TRAM E’ ATTIVA SOLO NELLA TRATTA VALLE GIULIA-PORTA MAGGIORE
Per aggiornamenti sul traffico e trasporto pubblico nella tua città chiama
Luceverde al numero verde 800 18 34 34. Muoviti con noi!
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma