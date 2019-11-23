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Traffico Roma del 23-11-2019 ore 17:30

di - 23 Novembre 2019 - 17:30

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SULLA VIA SALARIA IL TRAFFICO INTENSO E I LAVORI STANNO PROVOCANDO 
RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E A TANGENZIALE
EST NELLE DUE DIREZIONI  
E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA  DELLA CHIUSURA PER
LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA
VERSO LA TRIONFALE  
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST 
POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA
VIA DEL CANALE DELLA LINGUA 
IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE  CON CORTEO FINO ALLE 20
POSSIBILI DIFFICOLTÀ’ DI CIRCOLAZIONE TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA
DI PORTA SAN GIOVANNI ; CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI
PARTECIPANTI,  E LIMITAZIONI PER LE LINEE BUS.AL MOMENTO LA LINEA 3 DEL
TRAM E’ ATTIVA SOLO NELLA TRATTA VALLE GIULIA-PORTA MAGGIORE 
Per aggiornamenti sul traffico e trasporto pubblico nella tua città chiama
Luceverde al numero verde 800 18 34 34. Muoviti con noi! 
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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