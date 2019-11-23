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Traffico Roma del 23-11-2019 ore 18:30

di - 23 Novembre 2019 - 18:30

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A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA SALARIA IL TRAFFICO INTENSO E I LAVORI
STANNO PROVOCANDO  RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE
E A TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI  
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA  DELLA CHIUSURA PER
LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA
VERSO LA TRIONFALE, RALLENTATO IL TRAFFICO ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA
VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE   
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST 
BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE  TRA ARDEATINA E TUSCOLANA IN
CARREGGIATA ESTERNA 
IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE  DI PROTESTA, IL CORTEO E’ GIUNTO
IN PIAZZA SAN GIOVANNI, SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE SAN GIOVANNI IN
ALTERNATIVA SI POSSONO  UTILIZZARE LA STAZIONE RE DI ROMA E MANZONI. LA
LINEA C DELLA METRO EFFETTUA SERVIZIO LODI PANTANO 
Per aggiornamenti sul traffico e trasporto pubblico nella tua città chiama
Luceverde al numero verde 800 18 34 34. Muoviti con noi! 
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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