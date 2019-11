Traffico Roma del 23-11-2019 ore 18:30

A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA SALARIA IL TRAFFICO INTENSO E I LAVORI

STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE

E A TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER

LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA

VERSO LA TRIONFALE, RALLENTATO IL TRAFFICO ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA

VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA IN

CARREGGIATA ESTERNA

IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA, IL CORTEO E’ GIUNTO

IN PIAZZA SAN GIOVANNI, SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE SAN GIOVANNI IN

ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LA STAZIONE RE DI ROMA E MANZONI. LA

LINEA C DELLA METRO EFFETTUA SERVIZIO LODI PANTANO

Per aggiornamenti sul traffico e trasporto pubblico nella tua città chiama

Luceverde al numero verde 800 18 34 34. Muoviti con noi!

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma