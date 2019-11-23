Traffico Roma del 23-11-2019 ore 19:30
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SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER
LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA
VERSO LA TRIONFALE, RALLENTATO IL TRAFFICO ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA
VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE
SI RALLENTA PER TRAFFICO E LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E A TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE
EST
IN CENTRO DISAGI AL TRAFFICO PER UN MANIFESTAZIONE DI PROTESTA IL CORTEO E’
IN PIAZZA SAN GIOVANNI. SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE SAN GIOVANNI IN
ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI RE DI ROMA E MANZONI. LA
LINEA C DELLA METRO EFFETTUA SERVIZIO LODI PANTANO
INCIDENTE A LARGO PRENESTE, LE LINEE TRAM 5-14 E 19 LIMITANO IL SERVIZIO A
LARGO PRENESTE E NELLA TRATTA LARGO PRENESTE/GERANI /TOGLIATTI BUS
SOSTITUTIVI
Per aggiornamenti sul traffico e trasporto pubblico nella tua città chiama
Luceverde al numero verde 800 18 34 34. Muoviti con noi!
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma