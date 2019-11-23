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Traffico Roma del 23-11-2019 ore 19:30

di - 23 Novembre 2019 - 19:30

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SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA  DELLA CHIUSURA PER
LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA
VERSO LA TRIONFALE, RALLENTATO IL TRAFFICO ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA
VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE   
SI RALLENTA PER TRAFFICO E LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE  E A TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI  
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE
EST 
IN CENTRO DISAGI AL TRAFFICO PER UN MANIFESTAZIONE DI PROTESTA IL CORTEO E’
IN PIAZZA SAN GIOVANNI. SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE SAN GIOVANNI IN
ALTERNATIVA SI POSSONO  UTILIZZARE LE STAZIONI RE DI ROMA E MANZONI. LA
LINEA C DELLA METRO EFFETTUA SERVIZIO LODI PANTANO 
INCIDENTE A LARGO PRENESTE, LE LINEE TRAM 5-14 E 19 LIMITANO IL SERVIZIO A
LARGO PRENESTE E NELLA TRATTA LARGO PRENESTE/GERANI /TOGLIATTI BUS
SOSTITUTIVI 
Per aggiornamenti sul traffico e trasporto pubblico nella tua città chiama
Luceverde al numero verde 800 18 34 34. Muoviti con noi! 
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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