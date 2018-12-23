Traffico Roma del 23-12-2018 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE STRADE DELLA
CAPITALE, E REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE
AUTOSTRADE CHE INTERESSANO LA CITTA’.
DOMENICA DI SHOPPING NALIZIO A ROMA, PER RENDERE PIÙ FLUIDO IL TRAFFICO
CITTADINO OGGI DOMANI E IL GIORNO DELLA EPIFANIA POTENZIATO IL SERVIZO BUS
DEL CENTRO CON L’AGGIUNTA DELLA NAVETTA SHOPPING, LINEA CIRCOLARE GRATUITA
IN PARTENZA ED ARRIVO A PIAZZALE DELLE CANESTRE.
DA IERI E SINO ALLE 20:30 DEL 24 DICEMBRE ALL’INTERNO ZTL FASCIA VERDE
BLOCCO DEL TRAFFICO PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI:
CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0-1
– AUTOVEICOLI A BENZINA “PRE-EURO1 ED EURO 1”
– AUTOVEICOLI A DIESEL “PRE-EURO1, EURO1 ED EURO 2”
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma