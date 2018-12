Traffico Roma del 23-12-2018 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 mg

CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE STRADALE E

AUTOSTRADALE ROMANA.

DA IERI E SINO ALLE 20:30 DEL 24 DICEMBRE ALL’INTERNO DELLA ZTL FASCIA

VERDE BLOCCO DEL TRAFFICO PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI:

CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0-1

– AUTOVEICOLI A BENZINA “PRE-EURO1 ED EURO 1”

– AUTOVEICOLI A DIESEL “PRE-EURO1, EURO1 ED EURO 2”

A SAN LORENZO RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI MARRUCINI, NEL TRATTO VIA

DEI RAMNI-VIA TIBURTINA, PER LA CADUTA DI UN MURO DI CONTENIMENTO DI VILLA

MERCEDE.

OGGI E I GIORNI DI NATALE E DI SANTO STEFANO

PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI.

DIVERSE QUINDI LE LINE BUS DEVIATE:

– LINEA 51 (CIRCOLARE)

– LINEA 75

– LINEA 85

– LINEA 87

– LINEA 118

– LINEA N2

