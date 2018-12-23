Traffico Roma del 23-12-2018 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE STRADALE E
AUTOSTRADALE ROMANA.
DA IERI E SINO ALLE 20:30 DEL 24 DICEMBRE ALL’INTERNO DELLA ZTL FASCIA
VERDE BLOCCO DEL TRAFFICO PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI:
CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0-1
– AUTOVEICOLI A BENZINA “PRE-EURO1 ED EURO 1”
– AUTOVEICOLI A DIESEL “PRE-EURO1, EURO1 ED EURO 2”
A SAN LORENZO RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI MARRUCINI, NEL TRATTO VIA
DEI RAMNI-VIA TIBURTINA, PER LA CADUTA DI UN MURO DI CONTENIMENTO DI VILLA
MERCEDE.
OGGI E I GIORNI DI NATALE E DI SANTO STEFANO
PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI.
DIVERSE QUINDI LE LINE BUS DEVIATE:
– LINEA 51 (CIRCOLARE)
– LINEA 75
– LINEA 85
– LINEA 87
– LINEA 118
– LINEA N2
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma