Traffico Roma del 23-12-2018 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SEMPRE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE.
SEGNALIAMO COMUNQUE DEI POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA
COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO SANSONI.
RICORDIAMO CHE DA IERI E SINO ALLE 20:30 DEL 24 DICEMBRE ALL’INTERNO DELLA
ZTL FASCIA VERDE VIGE IL BLOCCO DEL TRAFFICO
PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI:
CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0-1
– AUTOVEICOLI A BENZINA “PRE-EURO1 ED EURO 1”
– AUTOVEICOLI A DIESEL “PRE-EURO1, EURO1 ED EURO 2”
DOMENICA DI SHOPPING NATALIZIO A ROMA, PER RENDERE PIÙ FLUIDO IL TRAFFICO
CITTADINO OGGI DOMANI E IL GIORNO DELLA EPIFANIA POTENZIATO IL SERVIZO BUS
DEL CENTRO CON L’AGGIUNTA DELLA NAVETTA SHOPPING, LINEA CIRCOLARE GRATUITA
IN PARTENZA ED ARRIVO IN PIAZZALE DELLE CANESTRE.
OGGI E I GIORNI DI NATALE E DI SANTO STEFANO PEDONALIZZAZIONE DI
VIA DEI FORI IMPERIALI.
DIVERSE QUINDI LE LINE BUS DEVIATE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma