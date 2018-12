Traffico Roma del 23-12-2018 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SEMPRE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE.

SEGNALIAMO COMUNQUE DEI POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA

COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO SANSONI.

RICORDIAMO CHE DA IERI E SINO ALLE 20:30 DEL 24 DICEMBRE ALL’INTERNO DELLA

ZTL FASCIA VERDE VIGE IL BLOCCO DEL TRAFFICO

PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI:

CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0-1

– AUTOVEICOLI A BENZINA “PRE-EURO1 ED EURO 1”

– AUTOVEICOLI A DIESEL “PRE-EURO1, EURO1 ED EURO 2”

DOMENICA DI SHOPPING NATALIZIO A ROMA, PER RENDERE PIÙ FLUIDO IL TRAFFICO

CITTADINO OGGI DOMANI E IL GIORNO DELLA EPIFANIA POTENZIATO IL SERVIZO BUS

DEL CENTRO CON L’AGGIUNTA DELLA NAVETTA SHOPPING, LINEA CIRCOLARE GRATUITA

IN PARTENZA ED ARRIVO IN PIAZZALE DELLE CANESTRE.

OGGI E I GIORNI DI NATALE E DI SANTO STEFANO PEDONALIZZAZIONE DI

VIA DEI FORI IMPERIALI.

DIVERSE QUINDI LE LINE BUS DEVIATE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma