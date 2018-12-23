Traffico Roma del 23-12-2018 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 10:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI
VIA GUGLIELMO SANSONI.
PROBABILI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DI VIA DEI
MONTI TIBURTINI., IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
UN TERZO INCIDENTE SI E’ VERIFICATO LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO,
ALL’ALTEZZA DI VIA DIADE.
POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI OSTIA.
SEMPRE SCORREVOLE INVECE LA CIRCOLAZIONE SULLE ALTRE STRADE E AUTOSTRADE
ROMANE.
RICORDIAMO CHE DA IERI E SINO ALLE 20:30 DEL 24 DICEMBRE ALL’INTERNO DELLA
ZTL FASCIA VERDE VIGE IL BLOCCO DEL TRAFFICO
PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI:
CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0-1
– AUTOVEICOLI A BENZINA “PRE-EURO1 ED EURO 1”
– AUTOVEICOLI A DIESEL “PRE-EURO1, EURO1 ED EURO 2”
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma