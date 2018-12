Traffico Roma del 23-12-2018 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg

POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO,

ALL’ALTEZZA DI VIA DIADE IN DIREZIONE DI OSTIA.

PROBABILI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DI VIA DEI

MONTI TIBURTINI., IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA APPIA, TRA L’ALBERONE E COLLI ALBANI,

NEI DUE SENSI DI MARCIA.

CIRCOLAZIONE RALLENTATA ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, TRA GLI

SVINCOLI DI VIA APPIA E DI VIA TUSCOLANA.

TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI,

ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO ALLA A24 ROMA-TERAMO.

PER CHI DOVRA’ PERCORRE LA A24 ROMA-TERAMO PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE

ALLA NEBBIA A BANCHI TRA VICOVARO-MANDELA E VALLE DEL SALTO CON VISIBILITA’

70 METRI.

CAUTELA ANCHE NEL PERCORRERE LA A1 ROMA-NAPOLI PER LA NEBBIA PRESENTE TRA

FROSINONE E CAIANELLO. QUI LA VISIBILITA’ E’ DI 100 METRI.

INOLTRE SULLA A1 ROMA-NAPOLI SEGNALIAMO 8 KM DI CODE IN DIREZIONE DI

NAPOLI, TRA L’ALLACCIAMENTO ALLA A24 E VALMONTONE PER IL TRAFFICO

CONGESTIONATO CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONI ROMA SUD

CON CODE CHE INIZIANO POCO PRIMA DELLO SVINCOLO DI SAN CESAREO.

