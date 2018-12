Traffico Roma del 23-12-2018 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 mg

SU VIA DEL FORO ITALICO PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI, IN

DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO,

DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

NON DISTANTE ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI,

ALL’ALTEZZA DI LARGO VALTOURNANCHE.

POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI PIAZZA TALENTI.

SU VIA DI BOCCEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI DI

MARCIA, TRA PIAZZA IRNERIO E FORTE BOCCEA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SU VIA APPIA,

TRA L’ALBERONE E COLLI ALBANI, NEI DUE SENSI DI MARCIA.

CIRCOLAZIONE INTENSA E RALLENTATA ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL

GRA, TRA GLI SVINCOLI DI VIA ARDEATINA E DI VIA TUSCOLANA.

INFINE ATTENZIONE PER CHI E’ DIRETTO VERSO NAPOLI.

SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PRIMA TRA

TORRENOVA E LA BARRIERA DI ROMA SUD E POI

DA SAN CESAREO ALLA A1 MILANO-NAPOLI.

GIUNTI SULLA A1 ANCHE QUI CODE A TRATTI TRA TIVOLI E COLLEFERRO,

SEMPRE IN CARREGGIATA SUD.

