Traffico Roma del 23-12-2018 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SU VIA DEL FORO ITALICO PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI, IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO,
DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
NON DISTANTE ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI,
ALL’ALTEZZA DI LARGO VALTOURNANCHE.
POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI PIAZZA TALENTI.
SU VIA DI BOCCEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI DI
MARCIA, TRA PIAZZA IRNERIO E FORTE BOCCEA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SU VIA APPIA,
TRA L’ALBERONE E COLLI ALBANI, NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CIRCOLAZIONE INTENSA E RALLENTATA ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL
GRA, TRA GLI SVINCOLI DI VIA ARDEATINA E DI VIA TUSCOLANA.
INFINE ATTENZIONE PER CHI E’ DIRETTO VERSO NAPOLI.
SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PRIMA TRA
TORRENOVA E LA BARRIERA DI ROMA SUD E POI
DA SAN CESAREO ALLA A1 MILANO-NAPOLI.
GIUNTI SULLA A1 ANCHE QUI CODE A TRATTI TRA TIVOLI E COLLEFERRO,
SEMPRE IN CARREGGIATA SUD.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma