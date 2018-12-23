Traffico Roma del 23-12-2018 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE ROMANE.
NATURALMENTE CI SONO DELLE ECCEZIONI.
CODE SUL LUNGOTEVERE MARZIO.
SU VIA DI BOCCEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI DI
MARCIA, TRA PIAZZA IRNERIO E FORTE BOCCEA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SU VIA APPIA,
TRA COLLI ALBANI E L’ALBERONE IN DIREZIONE CENTRO.
ATTENZIONE PER CHI E’ DIRETTO VERSO NAPOLI.
SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA IL GRA E
L’ALLACCIAMENTO ALLA A1 MILANO-NAPOLI.
GIUNTI SULLA A1 ANCHE QUI CODE A TRATTI SINO A VALMONTONE,
SEMPRE IN CARREGGIATA SUD.
INOLTRE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRAFFICO BLOCCATO CON LUNGHE CODE TRA
L’ALLACCIAMENTO ALLA A24 ROMA-TERAMO E
LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma