Traffico Roma del 23-12-2018 ore 14:30

NON CI SONO PARTICOLARI PROBLEMI SULLE STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE,

LA CIRCOLAZIONE E’ SEGNALATA SCORREVOLE QUASI OVUNQUE.

TRAFFICO AL MOMENTO IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA DIRAMAZIONE SUD IN FILA

DALLA BARRIERA ALL’AUTOSOLE VERSO NAPOLI.

POSSIBILI DIFFICOLTA’ SULLA TANG. EST DOVE E’ CHIUSA L’IMMISSIONE SUL

TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER

CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE

EST CHE DA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTESULLA

STESSA RAMPA. LA CHIUSURA SI E’ RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO

PERICOLANTE, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE..

PROSEGUONO I LAVORI NOTTE ALLA GARBATELLA AL SOTTOVIA DELLA

CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE /C.COLOMBO CHE ANCHE QUESTA NOTTE SARA’ CHIUSO A

PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, SI TRATTA DI LAVORI DI I

MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.

