Traffico Roma del 23-12-2018 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA A1 ROMA NAPOLI, CODE PER TRAFFICO INTENSO E INCIDENTE TRA TIVOLI E
COLLEFERRO VERSO SUD DIREZIONI NAPOLI
NON CI SONO PARTICOLARI PROBLEMI SULLE ALTRE STRADE E CONSOLARI DELLA
CAPITALE, LA CIRCOLAZIONE E’ SEGNALATA SCORREVOLE QUASI OVUNQUE.
SULLA TANG. EST POSSIBILI DIFFICOLTA’ DOVE E’ CHIUSA L’IMMISSIONE SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER
CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE
EST CHE DA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTESULLA
STESSA RAMPA. LA CHIUSURA SI E’ RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO
PERICOLANTE, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE..
PROSEGUONO I LAVORI NOTTE ALLA GARBATELLA AL SOTTOVIA DELLA
CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE /C.COLOMBO CHE ANCHE QUESTA NOTTE SARA’ CHIUSO A
PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, SI TRATTA DI LAVORI DI I
MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma