Traffico Roma del 23-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
NULLA E’ CAMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, IL TRAFFICO E’ REGOLARE
OVUNQUE
DISAGI SOLO PER CHI STA PERCORRENDO L’AUTOSOLE ROMA NAPOLI, PER TRAFFICO
INTENSO E INCIDENTE CODE TRA TIVOLI E COLLEFERRO VERSO SUD DIREZIONI
NAPOLI
TORNIAMO A ROMA SULLA TANG. EST E’ CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO
DELLA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA
SAN GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE
DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTESULLA STESSA RAMPA. LA
CHIUSURA SI E’ RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE, NON SI
ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE..
ALLA GARBATELLA PROSEGUONO I LAVORI DI NOTTE AL SOTTOVIA DELLA
CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE /C.COLOMBO CHE ANCHE QUESTA SERA’ SARA’ CHIUSO A
PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, SI TRATTA DI LAVORI DI I
MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma