Traffico Roma del 23-12-2018 ore 18:30

NESSUN PROBLEMA DI TRAFFICO SU TUTTLE STRADE DELLA CAPITALE

DISAGI INVECEA SULLA METRO A DOVE PER VERIFICHE TECNICHE E’ CHIUSO

L’INGRESSO DELLA STAZIONE SPAGNA, I TRENI EFFETTUANO LA FERMATA PER

CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E L’USCITA DALLA STAZIONE I

SULLA TANG. EST E’ CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA

TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI,

CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE DELLO SCALO

DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTESULLA STESSA RAMPA. LA CHIUSURA SI E’

RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE, NON SI ESCLUDONO

RALLENTAMENTI E CODE..

RICORDIAMO POI CHE DA IERI E SINO ALLE 20:30 DIO DOMANI 24 DICEMBRE

ALL’INTERNO DELLA ZTL -FASCIA VERDE C’E’ IL BLOOCCO DEL TRAFFICO

PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI

