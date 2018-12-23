Traffico Roma del 23-12-2018 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
NESSUN PROBLEMA DI TRAFFICO SU TUTTLE STRADE DELLA CAPITALE
DISAGI INVECEA SULLA METRO A DOVE PER VERIFICHE TECNICHE E’ CHIUSO
L’INGRESSO DELLA STAZIONE SPAGNA, I TRENI EFFETTUANO LA FERMATA PER
CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E L’USCITA DALLA STAZIONE I
CONVOLGIOME I RO
SULLA TANG. EST E’ CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA
TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI,
CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE DELLO SCALO
DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTESULLA STESSA RAMPA. LA CHIUSURA SI E’
RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE, NON SI ESCLUDONO
RALLENTAMENTI E CODE..
RICORDIAMO POI CHE DA IERI E SINO ALLE 20:30 DIO DOMANI 24 DICEMBRE
ALL’INTERNO DELLA ZTL -FASCIA VERDE C’E’ IL BLOOCCO DEL TRAFFICO
PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI
ED E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma