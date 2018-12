Traffico Roma del 23-12-2018 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 SC

AD EST DELLA CAPITALE BLOCCATA PER INCIDENTE CON 2KM DI CODA LA A24 ROMA

L’AQUILA TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO TERAMO, IN ALTERNATIVA SI

CONSIGLIA L’USICTA DI TIVOLI E RIENTRO IN AUTOSTRADA A CASTEL MADAMA DOPO

AVER PERCORSO LA VIABILITA’ ORDINARIA

DISAGI PER INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA DIRAMZIONE ROMA NORD

DELLA A1, RALLENTAMENTI E CODE TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO

VERSO LA A1

ALTRO INCIDENTE SU VIA BOCCEA, RALLENTAMETI ALTEZZA VIA MAZZONI.

DISAGI AL TRAFFICO PER INCIDENTE POI SU VIA NOMENTANA INCROCIO CON VIA

ASMARA E POI SU PIAZZA ALBANIA ALTEZZA VIA SANA SABA

SULLA TANG. EST E’ CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA

TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI,

CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE DELLO SCALO

DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTESULLA STESSA RAMPA. LA CHIUSURA SI E’

RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE, NON SI ESCLUDONO

RALLENTAMENTI E CODE..

RICORDIAMO POI CHE DA IERI E SINO ALLE 20:30 DIO DOMANI 24 DICEMBRE

ALL’INTERNO DELLA ZTL -FASCIA VERDE C’E’ IL BLOOCCO DEL TRAFFICO

PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI

