Traffico Roma del 23-12-2018 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
AD EST DELLA CAPITALE BLOCCATA PER INCIDENTE CON 2KM DI CODA LA A24 ROMA
L’AQUILA TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO TERAMO, IN ALTERNATIVA SI
CONSIGLIA L’USICTA DI TIVOLI E RIENTRO IN AUTOSTRADA A CASTEL MADAMA DOPO
AVER PERCORSO LA VIABILITA’ ORDINARIA
DISAGI PER INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA DIRAMZIONE ROMA NORD
DELLA A1, RALLENTAMENTI E CODE TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO
VERSO LA A1
ALTRO INCIDENTE SU VIA BOCCEA, RALLENTAMETI ALTEZZA VIA MAZZONI.
DISAGI AL TRAFFICO PER INCIDENTE POI SU VIA NOMENTANA INCROCIO CON VIA
ASMARA E POI SU PIAZZA ALBANIA ALTEZZA VIA SANA SABA
SULLA TANG. EST E’ CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA
TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI,
CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE DELLO SCALO
DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTESULLA STESSA RAMPA. LA CHIUSURA SI E’
RESA NECESSARIA A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE, NON SI ESCLUDONO
RALLENTAMENTI E CODE..
RICORDIAMO POI CHE DA IERI E SINO ALLE 20:30 DIO DOMANI 24 DICEMBRE
ALL’INTERNO DELLA ZTL -FASCIA VERDE C’E’ IL BLOOCCO DEL TRAFFICO
PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI
ED E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma