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Traffico Roma del 23-12-2019 ore 08:00

di - 23 Dicembre 2019 - 8:00

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NON MOLTO IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA,  BREVI RALLENTAMENTI SUL
RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA TRA ROMANINA E APPIA 
FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI  VERSO ROMA
CENTRO 
CODE CHE RITROVIAMO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI ALLA
TANGENZIALE EST 
RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI PER TRAFFICO E LAVORI  SULLA VIA APPIA DAL
RACCORDO A VIA DELLE CAPANELLE VERSO IL CENTRO 
PROSEGUONO I LAVORI   SULLA TANGENZIALE EST, SULLE CIRCONVALLAZIONI
NOMENTANA E TIBURTINA, IN FASCIA ORARIA 10.00/16.00. I LAVORI COMPORTANO 
UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI
MAGGIOR TRAFFICO.
.
 PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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