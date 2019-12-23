Traffico Roma del 23-12-2019 ore 08:00
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NON MOLTO IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA, BREVI RALLENTAMENTI SUL
RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA TRA ROMANINA E APPIA
FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI VERSO ROMA
CENTRO
CODE CHE RITROVIAMO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI ALLA
TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI PER TRAFFICO E LAVORI SULLA VIA APPIA DAL
RACCORDO A VIA DELLE CAPANELLE VERSO IL CENTRO
PROSEGUONO I LAVORI SULLA TANGENZIALE EST, SULLE CIRCONVALLAZIONI
NOMENTANA E TIBURTINA, IN FASCIA ORARIA 10.00/16.00. I LAVORI COMPORTANO
UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI
MAGGIOR TRAFFICO.
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PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma