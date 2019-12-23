RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 23-12-2019 ore 08:30

di - 23 Dicembre 2019 - 8:30

Più informazioni su


INCIDENTE CON DISAGI AL TRAFFICO SU VIALE MANZONI ALTEZZA VIA EMANUELE
FILIBERTO 
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
EST 
RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI PER TRAFFICO E LAVORI  SULLA VIA APPIA DAL
RACCORDO A VIA DELLE CAPANELLE VERSO IL CENTRO 
PROSEGUONO I LAVORI   SULLA TANGENZIALE EST, SULLE CIRCONVALLAZIONI
NOMENTANA E TIBURTINA, IN FASCIA ORARIA 10.00/16.00. I LAVORI COMPORTANO 
UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI
MAGGIOR TRAFFICO.
CHIUSA  A PARTIRE  DA LUNEDÌ 30 DICEMBRE  LA STAZIONE METRO A CORNELIA,
PER LAVORI  DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DELLE SCALE MOBILI E ASCENSORI.
PREVISTO  IN ALTERNATIVA SERVIZIO BUS NAVETTA  DA CORNELIA ALLA STAZIONE DI
VALLE AURELIA;   DA QUI, POSSIBILE L’ACCESSO ALLA METRO OPPURE L’UTILIZZO
DELLA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA-CESANO-VITERBO. 
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. 
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su