Traffico Roma del 23-12-2019 ore 08:30
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INCIDENTE CON DISAGI AL TRAFFICO SU VIALE MANZONI ALTEZZA VIA EMANUELE
FILIBERTO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
EST
RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI PER TRAFFICO E LAVORI SULLA VIA APPIA DAL
RACCORDO A VIA DELLE CAPANELLE VERSO IL CENTRO
PROSEGUONO I LAVORI SULLA TANGENZIALE EST, SULLE CIRCONVALLAZIONI
NOMENTANA E TIBURTINA, IN FASCIA ORARIA 10.00/16.00. I LAVORI COMPORTANO
UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI
MAGGIOR TRAFFICO.
CHIUSA A PARTIRE DA LUNEDÌ 30 DICEMBRE LA STAZIONE METRO A CORNELIA,
PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DELLE SCALE MOBILI E ASCENSORI.
PREVISTO IN ALTERNATIVA SERVIZIO BUS NAVETTA DA CORNELIA ALLA STAZIONE DI
VALLE AURELIA; DA QUI, POSSIBILE L’ACCESSO ALLA METRO OPPURE L’UTILIZZO
DELLA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA-CESANO-VITERBO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma