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Traffico Roma del 23-12-2019 ore 09:30

di - 23 Dicembre 2019 - 9:30

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NON MOLTO IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA 
BREVI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE
PONTI, E SULL’APPIA QUI ANCHE PER LAVORI    DAL RACCORDO A VIA DELLE
CAPANELLE VERSO IL CENTRO 
REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORO ANULARE 
IN CENTRO SU VIALE MANZONI PER INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO  ALTEZZA VIA
EMANUELE FILIBERTO 
PROSEGUONO I LAVORI   SULLA TANGENZIALE EST, SULLE CIRCONVALLAZIONI
NOMENTANA E TIBURTINA, IN FASCIA ORARIA 10.00/16.00. I LAVORI COMPORTANO 
UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI
MAGGIOR TRAFFICO.
PER TUTTO IL PERIODO NATALIZIO TRASPORTO PUBBLICO POTENZIATO NEI FINE
SETTIMANA CON PIÙ CORSE, TRA LE 10,30 E LE 20,30,  SULLE LINEE METRO A E
B/B1. ATTIVAZIONE FESTIVA PER LA LINEA BUS ELETTRICA 119 PIAZZA VENEZIA-VIA
DEL CORSO-PIAZZA DI SPAGNA.     
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
 
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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