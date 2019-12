Traffico Roma del 23-12-2019 ore 10:00

NON MOLTO IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA

BREVI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE

PONTI, E SULL’APPIA QUI ANCHE PER LAVORI DAL RACCORDO A VIA DELLE

CAPANELLE VERSO IL CENTRO

REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORO ANULARE

IN CENTRO SU VIALE MANZONI PER INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO ALTEZZA VIA

EMANUELE FILIBERTO

PROSEGUONO I LAVORI SULLA TANGENZIALE EST, SULLE CIRCONVALLAZIONI

NOMENTANA E TIBURTINA, IN FASCIA ORARIA 10.00/16.00. I LAVORI COMPORTANO

UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI

MAGGIOR TRAFFICO.

PER TUTTO IL PERIODO NATALIZIO TRASPORTO PUBBLICO POTENZIATO NEI FINE

SETTIMANA CON PIÙ CORSE, TRA LE 10,30 E LE 20,30, SULLE LINEE METRO A E

B/B1. ATTIVAZIONE FESTIVA PER LA LINEA BUS ELETTRICA 119 PIAZZA VENEZIA-VIA

DEL CORSO-PIAZZA DI SPAGNA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI



