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Traffico Roma del 23-12-2019 ore 11:30

di - 23 Dicembre 2019 - 11:30

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A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA FLAMINIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA VIA DI
GROTTAROSSA NELLE DUE DIREIZIONI  
INCIDENTE CON POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO SU VIA MONTI TIBURTINI  ALTEZZA
VIA DEI DURANTINI 
FILE SULLA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI  TRA CORSO DI FRANCIA E
SALARIA E TRA TIBURTINAE SVICNOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI i  
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO E A TRATTI CODE  IN CARREGGIATA
ESERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO A24 E IN CARREGGIATA INTERNA 
CASSI VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E SVICOLO A24  
SULL’APPIA  SI STA IN CODA PER LAVORI  DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANELLE
VERSO IL CENTRO 
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI 
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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