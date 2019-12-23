Traffico Roma del 23-12-2019 ore 11:30
Più informazioni su
A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA FLAMINIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA VIA DI
GROTTAROSSA NELLE DUE DIREIZIONI
INCIDENTE CON POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO SU VIA MONTI TIBURTINI ALTEZZA
VIA DEI DURANTINI
FILE SULLA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI TRA CORSO DI FRANCIA E
SALARIA E TRA TIBURTINAE SVICNOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI i
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO E A TRATTI CODE IN CARREGGIATA
ESERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO A24 E IN CARREGGIATA INTERNA
CASSI VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E SVICOLO A24
SULL’APPIA SI STA IN CODA PER LAVORI DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANELLE
VERSO IL CENTRO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma