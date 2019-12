Traffico Roma del 23-12-2019 ore 14:30

a roma nord incidente sulla via flaminia altezza via di grottarossa: ci

sono incolonnamenti a partire dal gra verso il centro città.

di conseguenza, proprio sul gra, in carreggiata interna, incolonnamenti

dalla cassia bis a castel giubileo; proseguendo altre code dalla bufalotta

alla tiburtina.

rallentamenti e code anche in carreggiata esterna dalla roma-fiumicino alla

tuscolana.

trafficata anche la via cassia da la giustiniana sino a via di grottarossa

verso il centro, e da via dei due ponti a via di grottarossa in direzione

gra.

lunghe code anche su via del foro italico DA VIA DELLE VALLI A CORSO

FRANCIA verso lo stadio olimpico, e dalla galleria giovanni xxiii a via dei

campi sportivi verso san giovanni; proseguendo sulla tang.est

incolonnamenti da via dei monti tiburtini al bivio per l’a24.

alle porte di roma est lunghe code per incidente sulla via tiburtina da

guidonia montecelio a setteville verso roma

