Traffico Roma del 23-12-2019 ore 15:30

A ROMA NORD CODE PER INCIDENTE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO ALTEZZA VIA

ROCCARASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

MOLTO TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA DA CORsO FRANCIA SINO AL GRA IN USCITA

DALLA CITTà, E DA VIA DI GROTTAROSSA A CORSO FRANCIA VERSO IL CENTRO.

TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA DA LA GIUSTINIANA SINO A VIA DI GROTTAROSSA

VERSO IL CENTRO, E DA VIA DEI DUE PONTI A VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE

GRA.

LUNGHE CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA VIA

SALARIA SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST CODE PER

INCIDENTE DALLA NOMENTANA SINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER LA A24.

incidente anche su Via dei Monti Tiburtini altezza Via Tiburtina: la strada

è chiusa al traffico in direzione della Tangenziale Est, e ci sono lunghe

code a partire dalla via prenestina.

altro incidente sul Tratto Urbano della A24: ci sono code fra Portonaccio e

Tor Cervara in direzione G.R.A.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI DALLA CASSIA BIS ALLA

SALARIA, E DALLA NOMENTANA A LA RUSTICA; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN

CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA

