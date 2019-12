Traffico Roma del 23-12-2019 ore 18:00

chiusa per INCIDENTE VIA DEI MONTI TIBURTINI all’ALTEZZA della VIA

TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST: CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE

DAL tratto urbano della a24.

proprio sul percorso urbano della a24 roma-teramo CI SONO CODE per un

incidente in uscita dalla città, FRA la tang.est e portonaccio; ci sono

rallentamenti per i curiosi anche in direzione opposta da viale togliatti

verso la tang.est

ripercussioni per la circolazione sulla stessa tang.est: per le difficoltà

di immisione sulla a24 ci sono lunghe code da viale castrense verso lo

stadio olimpico, e da via dei monti tiburtini verso san giovanni.

LUNGHE CODE anche SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

ALLA VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNi.

nel quartiere trieste, per lavori urgenti di potatura, sono chiusi

temporaneamente Corso Trieste, fra Piazza Istria e Via Spalato in direzione

di Piazza Annibaliano, e Via Cattaneo.

sul gra, in carreggiata interna code per incidente dalla cassia bis al

bivio per l’a24 roma-teramo., a seguire rallentamenti e code dalla

prenestina all’appia; incolonnametni anche in carreggiata esterna dalla

roma-fiumicino alla tuscolana.

a causa di un incidente avvenuto a testaccio su ponte sublicio, la Linea

tram 3 in direzione Trastevere limita a Porta San Paolo: attivo un servizio

navetta tra Porta San Paolo e Trastevere.

