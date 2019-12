Traffico Roma del 23-12-2019 ore 18:30

chiusa per INCIDENTE la Galleria Giovanni XXIII in entrambe le direzioni,

chiusi anche tutti gli ingressi.

a colli aniene TRAFFICO RALLENTATO per INCIDENTE su Viale Palmiro Togliatti

fra la Via Tiburtina e Viale Sacco e Vanzetti in direzione della Via

Prenestina.

sul percorso urbano della a24 roma-teramo CI SONO CODE da portonaccio alla

tang.est verso il centro, e dalla tang.est a viale togliatti verso il gra.

ripercussioni per la circolazione sulla stessa tang.est: per le difficoltà

di immisione sulla a24 ci sono code da san lorenzo verso lo stadio

olimpico, e da via dei monti tiburtini verso san giovanni.

LUNGHE CODE anche SU VIA DEL FORO ITALICO D viale di tor di quinto ALLA VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNi.

nel quartiere trieste, per lavori urgenti di potatura, sono chiusi

temporaneamente Corso Trieste, fra Piazza Istria e Via Spalato in direzione

di Piazza Annibaliano, e Via Cattaneo.

sul gra, in carreggiata interna code dalla cassia bis alla salaria, dalla

bufalotta alla prenestina, e dalla diramazione di roma sud alla via appia.

incolonnamenti anche in carreggiata esterna dalla roma-fiumicino alla

diramazione di roma sud.

a roma sud incidente su Via della Cecchignola all’ intersezione con Via di

Castel di Leva: il traffico è rallentato in entrambe le direzioni.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma