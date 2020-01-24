Traffico Roma del 24-01-2020 ore 07:30
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DISAGI PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO. INCIDENTE
TRA L’USCITA CASILINA E IL BIVIO PER LA TUSCOLANA. ABBIAMO BREVI CODE.
SUL RACCORDO, PROSEGUENDO IN DIREZIONE FIUMICINO, DISAGI PER LAVORI: CODE
TRA LA PONTINA E LA VIA DEL MARE.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA TRIONFALE E SULLA CASSIA. DISAGI SULLA
FLAMINIA E SULLA SALARIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA
TANGENZIALE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma