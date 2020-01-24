Traffico Roma del 24-01-2020 ore 08:00
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TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA DI BOCCEA E SULLA VIA AURELIA
DIREZIONE CORNELIA
SULLA TRIONFALE CODE ALTEZZA OTTAVIA DIREZIONE PINETA SACCHETTI
ENTRANDO A ROMA CONSUETI DISAGI SULLE VIA CASSIA E FLAMINIA. DISAGI
SOPRATTUTTO SULLA FLAMINIA: CODE TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO. NELLA
ZONA SUD INVECE INCOLONNAMENTI LUNGO LA VIA ARDEATINA.
AL PIGNETO TRAFFICO, CODE, TRA LA CASILINA E LA VIA PRENESTINA.
SUL RACCORDO ANULARE LAVORI PROVOCANO DISAGI NEL TRATTO PONTINA- VIA DEL
MARE DIREZIONE FIUMICINO.
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ROMA
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma