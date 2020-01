Traffico Roma del 24-01-2020 ore 08:00

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA DI BOCCEA E SULLA VIA AURELIA

DIREZIONE CORNELIA

SULLA TRIONFALE CODE ALTEZZA OTTAVIA DIREZIONE PINETA SACCHETTI

ENTRANDO A ROMA CONSUETI DISAGI SULLE VIA CASSIA E FLAMINIA. DISAGI

SOPRATTUTTO SULLA FLAMINIA: CODE TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO. NELLA

ZONA SUD INVECE INCOLONNAMENTI LUNGO LA VIA ARDEATINA.

AL PIGNETO TRAFFICO, CODE, TRA LA CASILINA E LA VIA PRENESTINA.

SUL RACCORDO ANULARE LAVORI PROVOCANO DISAGI NEL TRATTO PONTINA- VIA DEL

MARE DIREZIONE FIUMICINO.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

