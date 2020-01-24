Traffico Roma del 24-01-2020 ore 08:30
Più informazioni su
LAVORI E INCIDENTI NELLA ZONA SUD.
SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA APPENA DOPO IL
RACCORDO. SI PROCEDE IN CODA.
SULLA PONTINA INCIDENTE USCENDO DA ROMA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. DISAGI
DAL BIVIO PER LA COLOMBO.
SUL RACCORDO ANULARE INVECE LAVORI PROVOCANO RIPERCUSSIONI. CODE NELLA
CARREGGIATA INTERNA TRA LA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE DIREZIONE FIUMICINO
POI IL TRAFFICO.
SULLA VIA AURELIA DIREZIONE CORNELIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA ANTICA.
TRA LA TRIONFALE E LA CASSIA CODE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma