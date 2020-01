Traffico Roma del 24-01-2020 ore 08:30

LAVORI E INCIDENTI NELLA ZONA SUD.

SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA APPENA DOPO IL

RACCORDO. SI PROCEDE IN CODA.

SULLA PONTINA INCIDENTE USCENDO DA ROMA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. DISAGI

DAL BIVIO PER LA COLOMBO.

SUL RACCORDO ANULARE INVECE LAVORI PROVOCANO RIPERCUSSIONI. CODE NELLA

CARREGGIATA INTERNA TRA LA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE DIREZIONE FIUMICINO

POI IL TRAFFICO.

SULLA VIA AURELIA DIREZIONE CORNELIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA ANTICA.

TRA LA TRIONFALE E LA CASSIA CODE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma