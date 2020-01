Traffico Roma del 24-01-2020 ore 09:30

SULLA TANGENZIALE DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE DIREZIONE SAN GIOVANNI.

INCIDENTE APPENA DOPO IL BIVIO PER SAN LORENZO.

CODE PER INCIDENTE SULLA TUSCOLANA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE VERSO SAN

GIOVANNI IN ZONA QUADRARO ALTEZZA PORTA FURBA

AL NOMENTANO INCIDENTE SUL VIALE MARX ALTEZZA PIAZZALE HEGEL.

CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE PINETA SACCHETTI, RIPERCUSSIONI

CON RALLENTAMENTI TRA CORSO FRANCIA E IL BIVIO PER LO STADIO

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE NEL TRATTO AURELIA PISANA

DIREZIONE FIUMICINO.

SUL RACCORDO ANCORA DISAGI PER LAVORI NEL TRATTO LAURENTINA – VIA DEL MARE;

ANCHE QUI CODE IN DIREZIONE FIUMICINO.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

