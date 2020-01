Traffico Roma del 24-01-2020 ore 10:30

PROVOCA CODE UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI

APPENA DOPO IL BIVIO PER SAN LORENZO.

INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE NELLA CARREGGIATA ESTERNA. I DISAGI

RIGUARDANO IL TRATTO AURELIA PISANA DIREZIONE FIUMICINO. CODE E

RALLENTAMENTI.

SUL RACCORDO LAVORI INVECE TRA LA LAURENTINA E LAVIA DEL MARE. CODE IN

DIREZIONE FIUMICINO

LAVORI E DISAGI ANCHE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI

MEZZOCAMMINO DIREZIONE ROMA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO. NON MOLTI I DISAGI AL MOMENTO.

SULL’ARDEATINA ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR CARBONE IN DIREZIONE

VIA DI GROTTA PERFETTA-TORMARANCIA

VERSO L’OSTIENSE RALLENTAMENTI LUNGO VIA DEL PORTO FLUVIALE.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI NEL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma