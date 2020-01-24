Traffico Roma del 24-01-2020 ore 10:30
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PROVOCA CODE UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI
APPENA DOPO IL BIVIO PER SAN LORENZO.
INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE NELLA CARREGGIATA ESTERNA. I DISAGI
RIGUARDANO IL TRATTO AURELIA PISANA DIREZIONE FIUMICINO. CODE E
RALLENTAMENTI.
SUL RACCORDO LAVORI INVECE TRA LA LAURENTINA E LAVIA DEL MARE. CODE IN
DIREZIONE FIUMICINO
LAVORI E DISAGI ANCHE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI
MEZZOCAMMINO DIREZIONE ROMA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO. NON MOLTI I DISAGI AL MOMENTO.
SULL’ARDEATINA ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR CARBONE IN DIREZIONE
VIA DI GROTTA PERFETTA-TORMARANCIA
VERSO L’OSTIENSE RALLENTAMENTI LUNGO VIA DEL PORTO FLUVIALE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma