Traffico Roma del 24-01-2020 ore 11:30

LAVORI RALLENTANO IL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA E SULLA VIA CRISTOFORO

COLOMBO. IN ENTRAMBI I CASI LAVORI E DISAGI VERSO ROMA:

SULLA VIA AURELIA LAVORI ALTEZZA MALAGROTTA, SULLA COLOMBO LAVORI IN CORSO

TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO.

RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA. SI TRANSITA A SENSO

UNICO VERSO LA PRENESTINA.

CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE PINETA SACCHETTI, POSSIBILI

RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LO STADIO

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma