Traffico Roma del 24-01-2020 ore 12:30
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LAVORI RALLENTANO IL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA E SULLA VIA CRISTOFORO
COLOMBO. IN ENTRAMBI I CASI LAVORI E DISAGI VERSO ROMA:
SULLA VIA AURELIA LAVORI ALTEZZA MALAGROTTA, SULLA COLOMBO LAVORI IN CORSO
TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO.
RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA. SI TRANSITA A SENSO
UNICO VERSO LA PRENESTINA.
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE PINETA SACCHETTI, POSSIBILI
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LO STADIO
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma