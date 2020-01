Traffico Roma del 24-01-2020 ore 14:30

QUALCHE PROBLEMA NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE IN

CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARIRE

DALL’USCITA PONTINA/EUR SINO ALLA VIA APPIA IN DIREZIONE QUINDI TUSCOLANA.

AL FLAMINIO RESTANO DISAGI PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE DELLE BELLE ARTI,

CI SONO RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE DELLE NAVI E SUL LUNGOTEVERE

FLAMINIO. INCIDENTE ANCHE ALL’APPIO CLAUDIO IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA

DI VIA DEI CESSATI SPIRITI, CI TROVIAMO NELLE VICINANZE DI LARGO COLLI

ALBANI. LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DI CASTEL

FUSANO ALL’INTERSEZIONE CON VIA AGOSTINO CHIGI.

SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE LA CIRCOLAZIONE È INDICATA SOSTENUTA E IN

ULTERIORE AUMENTO. INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA

DI NERONE. CI SONO CODE IN VIA AURELIA TRA IL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA

E PIAZZA IRNERIO.

