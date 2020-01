Traffico Roma del 24-01-2020 ore 15:30

TRAFFICO INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO SU TUTTE LE STRADE CITTADINE. SUL

RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI NELLA ZONA NORD IN CARREGGIATA INTERNA TRA

LE USCITE CASSIA BIS, FLAMINIA E SALARIA IN DIREZIONE NOMENTANA.

PROBLEMI NEL QUADRANTE SUD; SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO

TRA ANAGNINA E APPIA MENTRE PER LAVORI CI SONO ALTRE CODE TRA L’USCITA

PONTINA/EUR E ALLO SVINCOLO PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE QUINDI AURELIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA ACILIA SINO ALLO

SVINCOLO ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL

BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA CORSO FRANCIA E LA

SALARIA E DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA UN INCIDENTE IN VIA DI CASTEL FUSANO

ALL’INTERSEZIONE CON VIA AGOSTINO CHIGI. CI SONO INCOLONNAMENTI,

RIPERCUSSIONI E CODE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE.

