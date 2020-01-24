Traffico Roma del 24-01-2020 ore 16:30
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TRAFFICO INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO SU TUTTE LE STRADE CITTADINE. SUL
RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI NELLA ZONA NORD IN CARREGGIATA INTERNA TRA
LE USCITE CASSIA BIS, FLAMINIA E SALARIA IN DIREZIONE NOMENTANA.
PROBLEMI NEL QUADRANTE SUD; SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO
TRA ANAGNINA E APPIA MENTRE PER LAVORI CI SONO ALTRE CODE TRA L’USCITA
PONTINA/EUR E ALLO SVINCOLO PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE QUINDI AURELIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA ACILIA SINO ALLO
SVINCOLO ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL
BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA CORSO FRANCIA E LA
SALARIA E DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA UN INCIDENTE IN VIA DI CASTEL FUSANO
ALL’INTERSEZIONE CON VIA AGOSTINO CHIGI. CI SONO INCOLONNAMENTI,
RIPERCUSSIONI E CODE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CHIAMARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: bajok
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma