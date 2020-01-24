Traffico Roma del 24-01-2020 ore 17:00
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SITUAZIONE DIFFICILE SULLA CASSIA BIS VEJENTANA, UN INCIDENTE STA
PROVOCANDO LUNGHE CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E FORMELLO IN DIREZIONE DI
VITERBO.
RAFFICO INTENSO SU TUTTE LE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE
INCOLONNAMENTI NELLA ZONA NORD IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA
BIS, FLAMINIA E SALARIA E SUCCESSIVAMENTE A PARTIRE DA SETTEBAGNI SINO ALLO
SVINCOLO LA RUSTICA.
SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO E LAVORI TRA L’USCITA
LAURENTINA E LO SVINCOLO PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE QUINDI AURELIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA ACILIA SINO ALLO
SVINCOLO ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL
BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA CORSO FRANCIA E LA
SALARIA E DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
A TORPIGNATTARA INCIDENTE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA ARNALDO
ULIVELLI, INEVITABILI I DISAGI. INCIDENTE ALL’EUR CHIUSA AL TRAFFICO VIA
RHODESIA TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E PIAZZALE DELL’UMANESIMO.
LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA UN INCIDENTE IN VIA DI CASTEL FUSANO
ALL’INTERSEZIONE CON VIA AGOSTINO CHIGI. CI SONO INCOLONNAMENTI,
RIPERCUSSIONI E CODE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE E LUNGO LA VIA DEL MARE.
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AUTORE: baiocchi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma