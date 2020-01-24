Traffico Roma del 24-01-2020 ore 17:30
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RESTA DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS VEJENTANA, UN INCIDENTE STA
PROVOCANDO LUNGHE CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E FORMELLO IN DIREZIONE DI
VITERBO.
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE
CASSIA BIS, FLAMINIA E SALARIA E SUCCESSIVAMENTE A PARTIRE DA SETTEBAGNI
SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA.
SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA E ANCORA A PARTIRE
DALL’USCITA LAURENTINA SINO ALLO SVINCOLO PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE
QUINDI AURELIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA ACILIA SINO ALLO
SVINCOLO ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL
BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA CORSO FRANCIA E LA
SALARIA E DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
ALL’EUR PER UN INCIDENTE CHIUSA AL TRAFFICO VIA RHODESIA TRA VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO E PIAZZALE DELL’UMANESIMO.
INCIDENTE IN VIA DI CASTEL FUSANO ALL’INTERSEZIONE CON VIA AGOSTINO CHIGI.
CI SONO INCOLONNAMENTI, RIPERCUSSIONI E CODE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE E
LUNGO LA VIA DEL MARE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma