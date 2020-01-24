Traffico Roma del 24-01-2020 ore 18:00
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SEMPRE DIFFICILE LA SITUAZIONE A NORD DI ROMA SULLA CASSIA BIS VEJENTANA,
UN INCIDENTE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E FORMELLO
IN DIREZIONE DI VITERBO.
INVARIATA ANCHE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DATA L’ORA CI SONO
INCOLONNAMENTI UN PO’ SU TUTTO L’ANELLO IN PARTICOLARE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS, FLAMINIA E SALARIA E SUCCESSIVAMENTE A
PARTIRE DALLA BUFALOTTA SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA. SEMPRE IN
CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA E ANCORA A PARTIRE
DALL’USCITA LAURENTINA SINO ALLO SVINCOLO VIA DEL MARE EUR IN DIREZIONE
QUINDI AURELIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA ACILIA SINO ALLO
SVINCOLO ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL
BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E LA
SALARIA E DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E
ANCORA DAL BIVIO PER LA PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE.
ALL’EUR PER UN INCIDENTE CHIUSA AL TRAFFICO VIA RHODESIA TRA VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO E PIAZZALE DELL’UMANESIMO.
INCIDENTE IN VIA DI CASTEL FUSANO ALL’INTERSEZIONE CON VIA AGOSTINO CHIGI.
CI SONO INCOLONNAMENTI, RIPERCUSSIONI E CODE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE E
LUNGO LA VIA DEL MARE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
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AUTORE: baiocchi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma