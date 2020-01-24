Traffico Roma del 24-01-2020 ore 18:30
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È ANCORA CRITICA LA SITUAZIONE A NORD DI ROMA SULLA CASSIA BIS VEJENTANA,
PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE TRA
IL RACCORDO ANULARE E FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO.
SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO ANCORA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
TRA LE USCITE CASSIA BIS, FLAMINIA E SALARIA E SUCCESSIVAMENTE A PARTIRE
DALLA NOMENTANA SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA.
SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA E ANCORA A PARTIRE
DALL’USCITA LAURENTINA SINO ALLO SVINCOLO VIA DEL MARE EUR IN DIREZIONE
QUINDI AURELIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PONTINA EUR SINO ALLO
SVINCOLO ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL
BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E LA
SALARIA E DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E
ANCORA DAL BIVIO PER LA PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE.
INCIDENTE A PONTE GALERIA ALL’ALTEZZA DELLA PORTUENSE, INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI.
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma