Traffico Roma del 24-01-2020 ore 19:30
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ANCORA CRITICA LA SITUAZIONE A NORD DI ROMA SULLA CASSIA BIS VEJENTANA,
PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE DA
DIVERSE ORE TRA IL RACCORDO ANULARE E FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO.
SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO ANCORA INCOLONNAMENTI NEL QUADRANTE SUD IN
CARREGGIATA INTERNA DALL’USCITA PONTINA EUR ALLO SVINCOLO VIA DEL MARE IN
DIREZIONE QUINDI AURELIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA ARDEATINA ALLO SVINCOLO
APPIA IN DIREZIONE QUINDI CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA VIA DI PORTONACCIO AL BIVIO
PER LA TANGENZIALE EST.
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA L’USICTA TOR DI QUINTO E
LA SALARIA E DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E
ANCORA DAL BIVIO PER LA PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE.
INCIDENTE A PONTE GALERIA ALL’ALTEZZA DELLA PORTUENSE, INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI.
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma