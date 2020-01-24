Traffico Roma del 24-01-2020 ore 20:00
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ANCORA DIFFICILE – ANCHE SE STA TORNANDO ALLA NORMALITÀ – LA SITUAZIONE A
NORD DI ROMA SULLA CASSIA BIS VEJENTANA, PENALIZZATA DA UN INCIDENTE,
INCIDENTE CHE ROVOCA LUNGHE CODE DA DIVERSE ORE TRA IL RACCORDO ANULARE E
FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO.
RESTANO CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA.
SULLE ALTRE STRADE CITTADINE LA CIRCOLAZIONE SI È ORMAI NORMALIZZATA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA VIA DI PORTONACCIO AL BIVIO
PER LA TANGENZIALE EST.
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA L’USCITA TOR DI QUINTO E
LA SALARIA E DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E
ANCORA DAL BIVIO PER LA PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE.
RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII È CHIUSA A SALIRE OVVEROSIA IN
DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI E QUINDI DI MONTE MARIO, TUTTO IL
TRAFFICO PROVENIENTE DALLA SALARIA DEVE PROSEGUIRE VERSO LO STADIO
OLIMPICO. LE DEVIAZIONI SONO POSSIBILI IN VIA CORTINA D’AMPEZZO, VIA DELLA
CAMILUCCIA O IN VIA TRIONFALE.
DOMANI CORTEO PER LE STRADE DELL’AURELIO INTERESSATE PIAZZA GIURECONSULTI
DOVE ALLE 11.00 È PREVISTO IL CONCENTRAMENTO DEI MANIFESTANTI, VIA DI
BOCCEA, PIAZZA IRNERIO
ALTRA MANIFESTAZIONE NEL POMERIGGIO A PARTIRE DALLE 15.00 IN PIAZZA
DELL’ESQUILINO, POSSIBILI DISGI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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AUTORE: baiocchi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma