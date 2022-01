Traffico Roma del 24-01-2022 ore 13:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto disagi ancora al Tuscolano per un semaforo che provvisoriamente era quella il traffico a senso unico alternato all’altezza della salita del Mandrione per problemi del manto stradale inevitabili rallentamenti e code su via di Torpignattara lungo via degli Angeli e su tutta via di Porta Furba anche da via dell’Arco di Travertino ci spostiamo in zona Serpentara un inch che rallenta invece il traffico in via Virgilio Talli all’incrocio con via Camillo Pilotto andiamo ad Ostia chiusa via dei Pescatori tra via Mar dei Coralli e Lungomare Duilio per accertamenti tecnici al ponte ferroviario della roma-lido torniamo a Roma nel rione Ludovisi chiusa Stasera via Sicilia tra via Piave e via Vittorio Veneto per lavori di ripavimentazione i lavori cominceranno alle 19 e andranno avanti tutta la notte riapertura programmata alle 7 di domani martedì 25 gennaio dettagli di queste altre notizie sul sito Roma punto luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma