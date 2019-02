Traffico Roma del 24-02-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 P.F.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA

DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI PORTONACCIO ALTEZZA INCROCIO CON VIA

CASTELGUIDONE.

CHIUSO PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIALE CAVALIERI DI

VITTORIO VENETO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO.

DISAGI PER ALBERI CADUTI ANCHE IN VIA GIOVANNI BAUSAN TRA VIA LUIGI

GIUSEPPE FARAVELLI E VIA TEULADA.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA

VIA TUSCOLANA E ROMANINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE

L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA APPIA.

INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI TOR VERGATA TRA VIALE LUIGI

SCHIAVONETTI E VIA TUSCOLANA NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICATA LA VIA SALRIA CON CODE TAR VIA DI VILLA SOADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

CODE ANCHE SULLA VIA C. COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN

DIREZIONE DEL GRA.

AD OSTIA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DELLA SCAFA,

DANNEGGIATO DAL FORTE VENTO DI IERI, DISPOSTO IL TRANSITO A SENSO UNICO

ALTERNATO.

INEVITABILE LA FORMAZIONE DI CODE CHE SEGNALIAMO NELLE DUE DIREZIONI.

