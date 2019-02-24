Traffico Roma del 24-02-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI .…
RIMOSSI GLI ALBERI PRESENTI LUNGO LA CARREGGIATA DI VIALE CAVALIERI DI
VITTORIO VENETO RIAPERTO IL TRATTO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO.
PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA
SULLA VIA FLAMINIA PER QUESTO IL TRAFFICO PROCEDE RALLENTATO CON CODE, TRA
LABARO E IL CENTRO RAI SAXA RUBRA.
TRAFFICATA LA VIA SALRIA CON CODE TAR VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO.
C’È TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, CODE E RALLENTAMENTI,
TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA E POI TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO
PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO VERSO LA
TANGENZIALE EST;
TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA VERSO IL GRA;
SEGNALIAMO POI UN INCIDENTE IN VIA DI TOR VERGATA, AD ALTEZZA DI VIA
GIOACCHINO VOLPE QUINDI CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA TUSCOLANA
E VIA SANDRO PENNA
TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
– SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO
– CODE ANCHE SULLA VIA C. COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE
PER TRAFFICO LUNGO L’ AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO CODE AD ALTEZZA DEL GRA
IN IMMISSIONE ALLA CARREGGIATA INTERNA;
–
AD OSTIA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DELLA SCAFA,
DANNEGGIATO DAL FORTE VENTO DI IERI, DISPOSTO IL TRANSITO A SENSO UNICO
ALTERNATO.
INEVITABILE LA FORMAZIONE DI CODE CHE SEGNALIAMO NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUESTA SERA È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma