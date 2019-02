Traffico Roma del 24-02-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 D.R.

RIMOSSI GLI ALBERI PRESENTI LUNGO LA CARREGGIATA DI VIALE CAVALIERI DI

VITTORIO VENETO RIAPERTO IL TRATTO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO.

PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA

SULLA VIA FLAMINIA PER QUESTO IL TRAFFICO PROCEDE RALLENTATO CON CODE, TRA

LABARO E IL CENTRO RAI SAXA RUBRA.

TRAFFICATA LA VIA SALRIA CON CODE TAR VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

C’È TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, CODE E RALLENTAMENTI,

TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA E POI TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO

PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO VERSO LA

TANGENZIALE EST;

TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA VERSO IL GRA;

SEGNALIAMO POI UN INCIDENTE IN VIA DI TOR VERGATA, AD ALTEZZA DI VIA

GIOACCHINO VOLPE QUINDI CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA TUSCOLANA

E VIA SANDRO PENNA

TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

– SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO

– CODE ANCHE SULLA VIA C. COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE

PER TRAFFICO LUNGO L’ AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO CODE AD ALTEZZA DEL GRA

IN IMMISSIONE ALLA CARREGGIATA INTERNA;

–

AD OSTIA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DELLA SCAFA,

DANNEGGIATO DAL FORTE VENTO DI IERI, DISPOSTO IL TRANSITO A SENSO UNICO

ALTERNATO.

INEVITABILE LA FORMAZIONE DI CODE CHE SEGNALIAMO NELLE DUE DIREZIONI.

