Traffico Roma del 24-02-2020 ore 07:30

TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN

PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE

DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

SONO INIZIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SULLA VIA AURELIA, IN DIREZIONE

ROMA CENTRO: LA STRADA È CHIUSA DAL KM 9,700 AL KM 7,900 CIRCA, IIL

TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE, ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI,

E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA PREDISPOSTA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE:

INEVITABILI LE CODE A PARTIRE DA CASAL LUMBROSO.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO

OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED

APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

indetto per oggi uno sciopero di 24 ore che interessa la rete Atac e Roma

Tpl: a rischio bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-

Centocelle, Roma-Civitacastellana Viterbo e Roma-Lido.

servizio REGOLARE fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.

Regolari i collegamenti di Cotral e Ferrovie dello Stato.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma