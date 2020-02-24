Traffico Roma del 24-02-2020 ore 08:30
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LAVORI IN CORSO SULLA VIA AURELIA: LA STRADA È CHIUSA DAL KM 9,700 AL KM
7,900 IN DIREZIONE DEL CENTRO, ED IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA
LATERALE, ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI, E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA
PREDISPOSTA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE: INEVITABILI LE CODE A PARTIRE
DA MALAGROTTA; DA SEGNALARE, INOLTRE, UN INCIDENTE NEL TRATTO PRECEDENTE
TRA TORRIMPIETRA ED ARANOVA, CON INCOLONNAMENTI SEMPRE VERSO IL CENTRO
CITTÀ.
ANCHE ALL’EUR LAVORI IN CORSO SULLA VIA PONTINA NEL TRATTO SOVRASTANTE IL
CAVALCAVIA DI VIALE CARLO LEVI: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN
DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ: INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SPINACETO,
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI
MEZZOCAMMINO.
PER IL RESTO SONO ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI
IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà, IN PARTICOLARE CI SONO CODE SULLA TANG. EST,
VERSO SAN GIOVANNI, DA VIA DELLE VALLI SINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER LA
A24, E A SEGUIRE DAL LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE.
INDETTO PER OGGI UNO SCIOPERO DI 24 ORE CHE INTERESSA LA RETE ATAC E ROMA
TPL: SERVIZIO REGOLARE FINO ALLE 8,30 E POI DALLE 17 ALLE 20.
REGOLARI I COLLEGAMENTI DI COTRAL E FERROVIE DELLO STATO.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma