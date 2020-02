Traffico Roma del 24-02-2020 ore 09:00

LAVORI IN CORSO SULLA VIA AURELIA: LA STRADA È CHIUSA DAL KM 9,700 AL KM

7,900 IN DIREZIONE DEL CENTRO, ED IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA

LATERALE, ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI, E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA

PREDISPOSTA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE: INEVITABILI LE CODE A PARTIRE

DA MALAGROTTA; DA SEGNALARE, INOLTRE, UN INCIDENTE NEL TRATTO PRECEDENTE

TRA TORRIMPIETRA ED ARANOVA, CON INCOLONNAMENTI SEMPRE VERSO IL CENTRO

CITTÀ.

ANCHE ALL’EUR LAVORI IN CORSO SULLA VIA PONTINA NEL TRATTO SOVRASTANTE IL

CAVALCAVIA DI VIALE CARLO LEVI: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN

DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ: INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SPINACETO,

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI

MEZZOCAMMINO.

PER IL RESTO SONO ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI

IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà, IN PARTICOLARE CI SONO CODE SULLA TANG. EST,

VERSO SAN GIOVANNI, DA VIA DELLE VALLI SINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER LA

A24, E A SEGUIRE DAL LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE.

INDETTO PER OGGI UNO SCIOPERO DI 24 ORE CHE INTERESSA LA RETE ATAC E ROMA

TPL: SERVIZIO REGOLARE FINO ALLE 8,30 E POI DALLE 17 ALLE 20.

REGOLARI I COLLEGAMENTI DI COTRAL E FERROVIE DELLO STATO.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma