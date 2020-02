Traffico Roma del 24-02-2020 ore 09:30

incidente sul tratto urbano della a24 roma teramo in direzione del gra: ci

sono code a partire da viale togliatti; incolonnamenti per traffico e

curiosi anche in direzione del centro a partire da tor cervara.

lunghe code per LAVORI IN CORSO SULLA VIA AURELIA A PARTIRE DA MALAGROTTA

verso il centro città: LA STRADA È CHIUSA DAL KM 9,700 AL KM 7,900 IN

DIREZIONE DEL CENTRO, ED IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE,

ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI, E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA PREDISPOSTA A

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE.

ANCHE ALL’EUR LAVORI IN CORSO SULLA VIA PONTINA NEL TRATTO SOVRASTANTE IL

CAVALCAVIA DI VIALE CARLO LEVI: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN

DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ: INCOLONNAMENTI A PARTIRE dal gra, DIFFICOLTÀ DI

CIRCOLAZIONE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO.

in pieno svolgimento lO SCIOPERO DI 24 ORE CHE INTERESSA LA RETE ATAC E

ROMA TPL: SERVIZIO GARANTITO DALLE 17 ALLE 20.

AL MOMENTO ATTIVE CON RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A E La FERROVIa TERMINI

CENTOCELLE, MENTRE LE METRO B, B1 E C SONO CHIUSE, e per la ferrovia roma-

lido ultime partenze da Porta San Paolo alle 9:30 e da Colombo alle 10:15,

poi chiusura.

REGOLARE LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA ROMA – CIVITA CASTELLANA –

VITERBO.

