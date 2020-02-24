Traffico Roma del 24-02-2020 ore 10:00
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ANCORA TRAFFICATE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTà, RISOLTO
L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL GRA:
LIEVI RALLENTAMENTI A PARTIRE DA VIALE TOGLIATTI; INCOLONNAMENTI PER
TRAFFICO E CURIOSI IN DIREZIONE DEL CENTRO A PARTIRE DA TOR CERVARA.
LUNGHE CODE PER LAVORI IN CORSO SULLA VIA AURELIA A PARTIRE DA MALAGROTTA
VERSO IL CENTRO CITTÀ: LA STRADA È CHIUSA DAL KM 9,700 AL KM 7,900 IN
DIREZIONE DEL CENTRO, ED IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE,
ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI, E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA PREDISPOSTA A
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE.
ANCHE ALL’EUR LAVORI IN CORSO SULLA VIA PONTINA NEL TRATTO SOVRASTANTE IL
CAVALCAVIA DI VIALE CARLO LEVI: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN
DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ: RALLENTAMENTI DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA
OSTIENSE, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO A
PARTIRE DAL GRA.
IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DI 24 ORE CHE INTERESSA LA RETE ATAC E
ROMA TPL: SERVIZIO GARANTITO DALLE 17 ALLE 20.
REGOLARE LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA ROMA – CIVITA CASTELLANA –
VITERBO, ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A.
CHIUSE LE METRO B, B1 E C, E SI APPRESTANO A CHIUDERE ANCHE LE FERROVIE
ROMA-LIDO E TERMINI CENTOCELLE: ULTIME PARTENZE DA COLOMBO ALLE 10:15 E da
Termini Laziali alle 9:42.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma