Traffico Roma del 24-02-2020 ore 10:30

ANCORA TRAFFICATE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTà, RISOLTO

L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL GRA:

LIEVI RALLENTAMENTI A PARTIRE DA VIALE TOGLIATTI; INCOLONNAMENTI PER

TRAFFICO E CURIOSI IN DIREZIONE DEL CENTRO A PARTIRE DA TOR CERVARA.

LUNGHE CODE PER LAVORI IN CORSO SULLA VIA AURELIA A PARTIRE DA MALAGROTTA

VERSO IL CENTRO CITTÀ: LA STRADA È CHIUSA DAL KM 9,700 AL KM 7,900 IN

DIREZIONE DEL CENTRO, ED IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE,

ALTEZZA VIA LICIO GIORGIERI, E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA PREDISPOSTA A

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE.

ANCHE ALL’EUR LAVORI IN CORSO SULLA VIA PONTINA NEL TRATTO SOVRASTANTE IL

CAVALCAVIA DI VIALE CARLO LEVI: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN

DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ: RALLENTAMENTI DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA

OSTIENSE, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO A

PARTIRE DAL GRA.

IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DI 24 ORE CHE INTERESSA LA RETE ATAC E

ROMA TPL: SERVIZIO GARANTITO DALLE 17 ALLE 20.

REGOLARE LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA ROMA – CIVITA CASTELLANA –

VITERBO, ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A.

CHIUSE LE METRO B, B1 E C, E SI APPRESTANO A CHIUDERE ANCHE LE FERROVIE

ROMA-LIDO E TERMINI CENTOCELLE: ULTIME PARTENZE DA COLOMBO ALLE 10:15 E da

Termini Laziali alle 9:42.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma