Traffico Roma del 24-02-2020 ore 12:30

tra palmarola ed il gra code per INCIDENTE SU Via Casal del Marmo;

all’Altezza di Via Monte del Marmo: rallentamenti e code anche su via della

palmarola

incidente anche a san giovanni in Via dell’Amba Aradam: traffico rallentato

in direzione Terme di Caracalla, incolonnamenti anche su via druso a

partire da largo delle terme di caracalla.

CODE PER LAVORI IN CORSO SULLA VIA AURELIA A PARTIRE DAl gra VERSO IL

CENTRO CITTÀ: LA STRADA È CHIUSA per un tratto di circa 2 km IN DIREZIONE

DEL CENTRO, ED IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE, ALTEZZA VIA

LICIO GIORGIERI, E SULLA CARREGGIATA OPPOSTA PREDISPOSTA A DOPPIO SENSO DI

CIRCOLAZIONE.

ANCHE ALL’EUR LAVORI IN CORSO SULLA VIA PONTINA NEL TRATTO SOVRASTANTE IL

CAVALCAVIA DI VIALE CARLO LEVI: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN

DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ: RALLENTAMENTI e code nelle ore di maggior

transito ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO.

IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DI 24 ORE CHE INTERESSA LA RETE ATAC E

ROMA TPL: sulla FERROVIA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO REGOLARE LA

TRATTA URBANA, modicato il servizio della tratta extraurbana, ATTIVA CON

RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A.

CHIUSE LE METRO B, B1 E C, E LE FERROVIE ROMA-LIDO E TERMINI-CENTOCELLE.

il servizio riprenderà durante la fascia di garanzia pomeridiana dalle 17

alle 20.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma